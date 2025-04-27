عميد جامع الجزائر يُلقي محاضرة حول الأمير عبد القادر في جامعة أكسفورد

غادر عميد جامع الجزائر الشّيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ يوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن. تلبية لدعوة من مركز جامعة أكسفورد للدراسات الإسلامية.

وكان في توديع العميد في مطار الجزائر الدّولي، مدير ديوان عميد جامع الجزائر، ورئيس المجلس العلميّ لجامع الجزائر، وفق ما أفاد به بيان للجامع.

ويلقي العميد مساء الإثنين، محاضرة في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، حول الأمير عبد القادر. تتناول جوانب من إرثه الأميري، وأفكاره في أبعادها المقاوِمة، والصّانعة للسّلام.

واستقبل العميد في مطار هيثرو الدولي في لندن، سفير الجزائر في المملكة المتّحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية نور الدّين يزيد، يضيف البيان.