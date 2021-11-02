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عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير محمد سوكان يرحل في الذكرى الـ67 للثورة

سليم.ع
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عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير محمد سوكان يرحل في الذكرى الـ67 للثورة
أرشيف

توفيّ صبيحة الثلاثاء، لاعب منتخب جبهة التحرير الوطني محمد سوكان عن عمر يناهز الـ90 سنة.

وانتقل عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني، إلى رحمة الله، بعد صراع طويل مع المرض.

وتزامن رحيل سوكان، مع الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، وهو الذي كان قد ساهم رفقة زملائه في المنتخب بالتعريف بالقضية الجزائرية، من خلال كرة القدم.

وعلى إثر وفاة محمد سوكان، تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سباق بتعازيه الخالصة، لعائلة المرحوم وأسرة كرة القدم، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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