عميد مسجد الجامع الكبير في باريس: الحجاب أصبح مسألة هستيرية في فرنسا

قال عميد الجامع الكبير في باريس، شمس الدين حفيظ، في تصريح لإذاعة فرنسية، إن الحجاب أصبح مسألة هستيرية تماما في فرنسا.

وأضاف الجزائري حفيظ، وهو المسؤول الأول عن أهممؤسسة دينية في فرنسا،في مقابلة مع إذاعة “أر تي أل” الفرنسية: “اليوم للأسف، أصبحت مسألة الحجاب مسألة هستيرية، تماما في فرنسا”.

تابع “أعتقد أنه عندما تكون المرأة مؤمنة، فعليها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار المجتمع الذي تعيش فيه”.

وأشار شمس الدين إلى “مبدأ موجود في الإسلام منذ 14 قرنا، وهو مفهوم الضرورة، مفهوم القيد، وهذا يعني أنه عندما لا تستطيع المرأة، لأسباب مختلفة ومتنوعة، ارتداء الحجاب، فعليها خلعه”. موضحا” هذا لا يعني أنها ستفقد إيمانها وأنها لم تعد مسلمة “.

تابع عميد مسجد باريس كلامه: “انظر، في البلدان الإسلامية اليوم، هل هناك نساء يرتدين الحجاب عندما يتنافسن في الرياضة؟