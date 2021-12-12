عميد مسجد باريس: الجالية الجزائرية مطالبة بلعب دورها في الإنتخابات الفرنسية

دعا عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، الجالية الجزائرية بفرنسا إلى لعب دورها في الإنتخابات الرئاسيات الفرنسية المزمع تنظيمها في أفريل المقبل.

وقال عميد مسجد باريس خلال استضافته في برنامج “الشروق مورنينغ”، الأحد، إن المرشحين للإنتخابات الفرنسية يلعبون دائما على ورقة الجزائر من أجل استمالة أصوات الناخبيين.

وفي هذا الصدد وجه المتحدث دعوة للجالية الجزائرية بفرنسا من أجل لعب دورها في السياسة الفرنسية بحكم أنهم مواطنين يملكون الجنسية، ويجب عليهم اثبات ذلك للمرشحين الفرنسيين.

وأضاف أن المسلمين والجزائريين بصفة عامة يجب أن تكون لهم مكانة في الدولة الفرنسية بصفتهم مواطنين عاديين لهم كل الحقوق، ولا يعاملوا مثل مغتربيين أو ارهابيين.

من جهة أخرى، أكد حفيظ أن الرئيس تبون يولي اهتماما كبيرا للجالية الوطنية في الخارج، مشيرا إلى أنه يوجد 400 مسجد في فرنسا وحوالي 120 إمام جزائري منتدب هناك.

واعتبر المتحدث ذاته أن مسجد باريس يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن الإسلام والجالية الوطنية في فرنسا، مؤكدا أنه هذا الصرح موجود لحماية الجالية المسلمة.