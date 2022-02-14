عميد مسجد باريس يستقبل ستورا..وملف الذاكرة على طاولة النقاش!

استقبل عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، الاثنين، المؤرخ بنجامين ستورا، المسؤول عن تقرير ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر الذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعداده.

وقال ستورا في تصريح له عقب لقائه بعميد مسجد باريس” مسجد باريس الكبير لعب دورا كبيرا في فرنسا تاريخياً وثقافياً”.

وتابع بنجامين ستورا “لقائي اليوم مع عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، تخلله حديث حول الدور الايجابي الكبير الذي لعبه مسجد باريس في فرنسا وفي أوروبا، وهو ما تضمنه تقريري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو بمثابة الاعتراف بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسة”.