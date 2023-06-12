عمي أحمد.. كفيف يتقدم إلى البكالوريا في سن الـ78

يعتزم دراسة الهندسة في حال نجاحه

يجتاز عمي أحمد دباب صاحب 78 سنة شهادة البكالوريا بكل عزيمة وتحد، ورغم فقدان ابن مدينة حاسي بحبح شمال الجلفة، زوجته بداية الألفية بسبب حادث بسيط، جعله يفقد البصر هو الآخر، لكنه صمم أن يكون شخصا متميزا ليبدأ رحلته مع طلب العلم بداية من مدارس محو الأمية في مدينته رفقة عدد من زملائه واختاروا أن يدرسوا سوية لتقاربهم في السن، كما ان بينهم مكفوفون.

وينجح عمي أحمد دباب في مرحلة محو الأمية ويتحرر منها ثم تحول للدراسة عن بعد بالمركز الجهوي بالجلفة وهناك درس بجد رغم صعوبة الأمر واجتاز شهادة التعليم المتوسط ونجح في الوصول إلى المرحلة الثانوية، وفي هذه المرحلة قرر مواصلة الدراسة إلى غاية مستوى النهائي، وبالفعل وصل لهذه المرحلة واختار أحد التخصصات الصعبة والتي تحتاج للفهم أكثر وهي شعبة العلوم التجريبية ووصله الاستدعاء لاجتياز شهادة البكالوريا بمركز ثانوية حاجي عيسى بمدينة عين وسارة التي تبعد عن مقر اقامته بحوالي 100 كيلومتر ذهابا وإيابا، فهذه المسافة لم تمنع عمي احمد دباب الذي قارب سنه 80 من الاستيقاظ باكرا والتوجه للمركز رفقة زميليه المكفوفين أيضا واللذين يقطنان في نفس مدينته حاسي بحبح رفقة أحدهم وهو عمي ثامر الذي قرر مرافقهم إلى غاية نهاية البكالوريا.

يقول عمي أحمد الذي وجدناه أمام مركز الامتحان يتوضأ لصلاة العصر بعد خروجه من امتحان مادة العلوم الإسلامية انه كله عزيمة وتحد لمواصلة اجتياز البكالوريا ولم يمنعه سنه ولا فقدانه لبصره في مواصلة الدراسة، مؤكدا في ذات السياق أنه يتمنى الدراسة في الجامعة اختصاص العلوم أو اختصاص الهندسة.