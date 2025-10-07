عمّورة أمام فرصة حقيقية لتجاوز صلاح وبوانغا في ترتيب هدّافي تصفيات المونديال

دفاع الصّومال سيكونُ في متناول هدّاف فولفسبورغ

سيكونُ مهاجم المنتخب الوطني، محمد أمين عمّورة، أمام فرصة سانحة لاعتلاء صدارة هدّافي تصفيات كأس العالم 2026 في القارّة السمراء، بمناسبة خوض “الخضر” لمواجهتي الصومال وأوغندا لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية، على اعتبار أنّ مهاجم “فولفسبورغ” الألماني يجمعُ في رصيده ستة أهداف، ليحتلّ بذلك الصفّ الثاني في ترتيب الهدّافين خلف المصري محمد صلاح، “نجم” ليفبرول الإنجليزي الذي سجّل سبعة أهداف وكذا الغابوني دونيس بوانغا بثمانية أهداف.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني، الذي سيكون على بعد 90 دقيقة من بلوغ المونديال المقبل، سيواجه هذا الخميس على ملعب “ميلود هدفي” في وهران نظيره الصومالي لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية، قبل ملاقاة نظيره الأوغندي يوم 14 من الشهر الجاري على ملعب “حسين آيت أحمد” في تيزي وزو في إطار الجولة الأخيرة.

وسيكون المنتخب الصومالي في متناول المنتخب الوطني في الموعد القادم، ما يعني أنّ المباراة ستكون فرصة حقيقية لعمّورة من أجل إضافة أهداف جديدة في رصيده، ومن ثمّة تجاوز منافسيه، على اعتبار أنّ منتخب الصومال يعدّ الأضعف في المجموعة السابعة، تلقّى 16 هدفاً منذ خوضه غمار المسابقة، وهو ما سيصبُّ في مصلحة عمّورة الذي وبحسّه التهديفي سيكون مرشّحًا لتسجيل ثلاثية كاملة في حال أحسن أشبال بيتكوفيتش التفاوض مع “نجوم المحيط” بإمطار شباك الحارس عبد الرحمان محمّد جاما بخماسية على الأقل.

للإشارة أنّ عمّورة كان قد افتتح عدّاده التهديفي في تصفيات كأس العالم 2026 بالتسجيل في مرمى منتخب بوتسوانا هدفا وحيدا في لقاء الذّهاب في الجزائر، ثم بثلاثية في شباك المنتخب الموزمبيقي، وثنائية لقاء الإيّاب ضدّ بوتسوانا في العاصمة “غابورون”، مسجّلاً بذلك ستّة أهداف كاملة من أصل 19 هدفًا وقّعها زملاء محرز، علمًا أنّ عمّورة سجّل 14 هدفاً بألوان المنتخب الوطني منذ التحاقه به في 2021 في 35 مباراة خاضها.

كما ستكونُ مواجهة المنتخب الأوغندي في ختام التصفيات فرصة جديدة بالنسبة لعمّورة لمضاعفة رصيده التهديفي خصوصًا في حال ضمان التأهل في لقاء الصّومال، حيث سيستغلّ عمّورة فرصة جديدة ستكون في متناوله لإضافة أهدافاً جديدة أمام المنتخب الأوغندي في مباراة ستكون احتفالية، أمام منتخب أوغندي يملكُ دفاعًا مهلهلاً عقب تلقّيه سُباعية في التصفيات الحالية.