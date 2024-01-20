عمّورة خرج مُصابا

ظهر اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء السبت وبعد نهاية مباراة بوركينا فاسو، وهو مصاب على مستوى الكتف اليمنى.

والتحق المهاجم عمّورة بِغرفة حفظ الملابس، وهو يضع ما يُشبه كيسا معبّأ بِكريّات الثلج على مستوى الكتف، أو على طريقة لاعبي رياضة كرة القدم الأمريكية (واقي الكتف).

ولم تبرز الإصابة في الكتف بِوضوح، لِأن عمّورة كان يرتدي قميص المنتخب الوطني الذي حجبها.

ودخل عمّورة إلى أرضية الميدان في مواجهة “الخيول”، عند انطلاق الشوط الثاني. وقد سقط أرضا بعد ارتقاء جريء لِكرة هوائية، واصطدامه بِأحد لاعبي بوركينا فاسو. فهرول طبيب المنتخب الوطني لِإسعافه.

وكان محمد الأمين عمورة قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكتف في الفترة الأخيرة، بعد هدف بِضربة مقصّية أمضاه لِمصلحة ناديه سان جيلواز البلجيكي.

وما هو مُؤكّد أن طبيب المنتخب الوطني سيفحص عمورة اللّيلة أو صباح هذا الأحد كأقصى حدّ، لِضبط الأمور بِدقّة بِخصوص هذه الإصابة.