عمّورة على خطى زيّاني

اقترب اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة من تغيير الوجهة، نحو نادٍ رياضيّ آخر.

ويرتبط المهاجم عمّورة (24 سنة) مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027، مع إمكانية التمديد لِموسم آخر.

وأوشك عمّورة أن ينتقل إلى نادي فولفسبورغ الألماني، لِمدّة 4 مواسم وبِمبلغ 15 مليون أورو. يقول الإعلامي البلجيكي ساشا تافولييري في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرها، الأحد.

وكان فريق فولفسبورغ قد تموقع في المركز الـ 12، ضمن لائحة ترتيب بطولة ألمانيا للموسم المُنقضي.

وسبق لِفريق فولفسبورغ الألماني أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا، والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان كريم زيّاني ما بين صيف 2009 و جانفي 2011.