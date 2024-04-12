عمّورة مطلوب في هذه البطولات الأوروبية الثلاث

ترغب عدّة أندية أوروبية في الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، خلال سوق الانتقالات الصّيفية المقبلة.

ويرتبط المهاجم عمّورة (23 سنة) مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

وتتمثّل هذه الأندية في توتنهام ووست هام وولفرهامبتون (ريان آيت نوري)، التي تتموقع في المراكز الـ 4 والـ 7 والـ 11 تواليا، ضمن لائحة ترتيب بطولة إنجلترا.

وفي أحدث تقرير للموقع البريطاني “جيف مي سبورت”، فإن أندية أُخرى من ألمانيا وفرنسا ترغب بِدورها في جلب عمّورة. دون أن يكشف عن أسمائها.

ويُقدّم محمد الأمين عمّورة هذا الموسم عروضا راقية، حيث سجّل 22 هدفا ووزّع 6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.