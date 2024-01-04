عمّورة يتحدّث عن ثاني تجربة له في “الكان”

عمّورة يحتفل مع زملائه في "الخضر" بِهدف سجّله ضدّ أوغندا، شهر جوان من عام 2022.

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة عن مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وحضر عمّورة وقائع “كان” الكاميرون 2022، لكنّه تابع اللّقاءات الثلاثة للمنتخب الوطني من دكّة البدلاء.

وقال عمّورة إنه مُستعدّ لِتجاوز عامل قساوة الظّروف الجوّية في البطولة الإفريقية، مُوضّحا أن التدريبات الجادّة وتفادي إهدار الطّاقة، عنصران كفيلان بِتخفيف شدّة الحرّ وارتفاع نسبة الرّطوبة.

وسبق للمهاجم عمّورة (23 سنة) أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في 19 مباراة دولية، يوجد بينها 5 مواجهات خاضها في أدغال القارّة السّمراء. مع تسجيله هدفَين ضدّ المُضيّف الأوغندي في تصفيات “كان” 2024، وتوزيع تمريرة حاسمة ضدّ الموزمبيق في تصفيات مونديال 2026.

وعن تنظيم مقابلات “الكان” العاجي في حيّز زمني مُتقارب، قال عمّورة في أحدث تصريحات أدلى بها لِموقع “سو فوت” الفرنسي، إن الأجندة لا تُشكّل عائقا، واستدلّ بِخوضه مقابلتَين في الأسبوع مع ناديه سان جيلواز البلجيكي. وأضاف أن تركيزه سينصبّ على استيعاب تكتيك النّاخب الوطني جمال بلماضي، مُشيرا إلى استعداده البدني للّعب في هذه المنافسة القارّية الكبيرة.

ويخوض رجال بلماضي 3 مقابلات بِرسم دور المجموعات، في ظرف 8 أيّام. مع إقامة مباراة واحدة بعد الظهيرة، ومواجهتَين ليلا تحت الأضواء الكاشفة.

وعمّا إذا كان يتخوّف من التأثير السّلبي لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، على لياقته البدنية ومستواه الفنّي في مشواره مع نادي سان جيلواز. قال عمّورة إن التحضير النّفسي ضروري للمحافظة على الإيقاع، ومواصلة العروض الإيجابية في الدوري البلجيكي.

وتألّق محمد الأمين عمّورة في صفوف نادي سان جيلواز هذا الموسم، حيث هزّ الشّباك 16 مرّة، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين، بِرسم البطولة والكأس البلجيكتَين والدوري الأوروبي.