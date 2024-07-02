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رياضة

عمّورة يتّخذ هذا القرار في مشواره الرّياضي

علي بهلولي
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عمّورة يتّخذ هذا القرار في مشواره الرّياضي
ح.م
عمّورة نحو أوّل تجربة له في "البوندسليغا".

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة، الثلاثاء، قرارا بِشأن مستقبله الرياضي الاحترافي.

ويرتبط المهاجم عمّورة (24 سنة) مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وقرّر عمّورة بِالتنسيق مع إدارة فريق سان جيلواز الانتقال إلى نادي فولفسبورغ الألماني، لِمدّة خمسة مواسم، وبِقيمة 18 مليون أورو. عِلما أن الفريق البلجيكي جلب ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) في صيف 2023 بِمبلغ 4 ملايين أورو، سدّدها لِإدارة نادي لوغانو السويسري.

وبعد أن يخضع لِفحص طبّي “روتيني”، سيُوقّع الدولي الجزائري عقد الانتقال في الساعات القليلة المقبلة، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته سهرة الثلاثاء. التي أضافت أن عمّورة كان مطلوبا أيضا من قبل أندية مرسيليا الفرنسي ونابولي الإيطالي وبرايتون الإنجليزي وشتوتغارت الألماني، لكنه فضّل عرض فولفسبورغ.

وتألّق عمّورة بِصورة لافتة في موسم 2023-2024، حيث سجّل 25 هدفا ووزّع 10 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية والودّية، وسواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني الجزائري.

وبِشأن فريق فولفسبورغ، فقد تموقع في المركز الـ 12 للائحة ترتيب بطولة ألمانيا للموسم المنقضي.

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