عمّورة يُسجّل لكن يخرج غاضبا من المدرب

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة سهرة الأحد، لِيُمارس هواية تسجيل الأهداف.

وفاز فريق سان جيلواز بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي سيركل بروج، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة البلجيكية.

وهزّ المهاجم عمّورة الشّباك لِمصلحة فريقه سان جيلواز في الدقيقة الـ 27، رافعا غلّته إلى 8 أهداف في البطولة البلجيكية.

ويتحوّل الرّقم إلى 11 هدفا وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. وبِاحتساب أيضا بدايته في مطلع النسخة الحالية مع نادي لوغانو السويسري.

وبعد ذلك، أظهرت صور التلفزيون عمّورة غاضبا من مدربه، إثر استبداله في الدقيقة الـ 73. وحينها كان فريقهما سان جيلواز مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وتوجّه عمّورة نحو غرفة حفظ الملابس، بدلا من مصافحة مدربه، أو الجلوس في دكّة البدلاء. قبل أن يركل غاضبا شيئا ما فوق البساط (الصورة المُدرجة أعلاه).

وعزّز فريق سان جيلواز بِهذا الانتصار صدارته للائحة الترتيب، حيث يجمع 38 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 4 نقاط. ويشغل فريق سيركل بروج المركز الـ 6 بِرصيد 25 نقطة.