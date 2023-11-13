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رياضة

عمّورة يُشارك في التدريبات رفقة العائد آدم الوناس

علي بهلولي
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عمّورة يُشارك في التدريبات رفقة العائد آدم الوناس
ح.م

شارك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الإثنين، في أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر”.

وانْتُظم المران بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، تحت إشراف النّاخب الوطني جمال بلماضي.

وقبل ذلك، كان مهاجم نادي سان جيلواز البلجيكي يُعاني إصابة على مستوى الكتف اليُمنى.

ويعني هذا الحضور أن عمّورة يُمكنه خوض المقابلتَين الموندياليتَين للمنتخب الوطني، أمام الصّومال والموزمبيق.

وشارك في الحصّة التدريبية أيضا آدم الوناس، صانع ألعاب نادي ليل الفرنسي، والغائب عن صفوف “مُحاربي الصّحراء” منذ خريف 2022.

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