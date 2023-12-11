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رياضة

عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

علي بهلولي
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عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

أنذر اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة حارس مرمى منتخب بوركينا فاسو هيرفي كوفي، قبل شهر من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع منافسه البوركينابي بعد ظهيرة الـ 20 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “كان” 2024.

وسجّل المهاجم عمّورة هدفَين في مرمى الحارس هيرفي كوفي، خلال مباراة نادي سان جيلواز ومنافسه شارلوروا.

وينشط هيرفي كوفي في نادي شارلوروا البلجيكي منذ صيف 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وشارك هذا الحارس (27 سنة) مع منتخب بوركينا فاسو في 53 مباراة دولية، منذ 2016.

وكان الحارس هيرفي كوفي قد لعب أساسيا في مُقابلتَي منتخب بلاده أمام الجزائر، في تصفيات كأس العالم 2022.

وخلال المواجهة الأولى كان عمّورة غائبا، بينما تابع مهاجم “الخضر” لقاء العودة من دكّة البدلاء.

وفي تصفيات مونديال 2026، وخلال جولتَي ضربة الانطلاقة في نوفمبر الماضي، اعتمد الناخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود مرّة أخرى على الحارس هيرفي كوفي، في مُواجهتَي غينيا بيساو (1-1) وإثيوبيا (الفوز بـ 0-3).

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