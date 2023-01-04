عنابة تتزيّن للعرس الإفريقي

ضبطت سلطات ولاية عنابة مخطّطَ نقلٍ خاصّ بِالوفود التي ستحلّ بِالمدينة، خلال بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وتنطلق منافسة “الشان” في الـ 13 من جانفي الحالي، بِمدن عنابة والعاصمة وقسنطينة ووهران.

وأوضح عزيز صليح المُكلّف بِالنقل على مستوى لجنة عنابة لِتحضير “شان” 2023، أن المخطط يشمل تسخير 10 حافلات لِتوفير خدمة النقل بِمقاييس الجودة، بين الفنادق الخمسة المهيّأة لإيواء الوفود والمنتخبات، وملعبَي “19 ماي 1956″ و”العقيد شابو”.

و لِتسهيل تنقّل الجمهور إلى ملعب “19 ماي 1956″، سيتمّ فتح خط نقل يربط محطّة “كوش نور الدين” بِهذه المنشأة الرياضية، إضافة إلى فتح خطوط مباشرة تربط البلديات الكبرى للولاية (سيدي عمار والبوني وبرحال) والمدينة الجديدة ذراع الريش بِالملعب المُشار إليه.

من جهتها، خصّصت مديرية الصحة لِولاية عنابة، فرقا خاصة تتكوّن من أطباء ينتمون إلى تخصّصات متباينة و أعوان شبه طبيين. مع تسخير وسائل التدخل على غرار الأدوية وتجهيزات طبية وسيارات إسعاف.

وسيحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة سبع مقابلات: ستّة لقاءات خاصّة بِدور المجموعات للفوج الثاني، الذي يضمّ منتخبات الكونغوالديموقراطية وكوت ديفوار والسنيغال وأوغندا، ومباراة في ربع النهائي.