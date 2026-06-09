عنابة تحتضن أول معرض وطني لصناعة مواد التجميل والعناية

بمشاركة أكثر من 60 شركة

تستعد ولاية عنابة لاحتضان الطبعة الأولى للمعرض الوطني لصناعة مواد التجميل والعناية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 جوان 2026، بمشاركة أكثر من 60 شركة وعلامة تجارية جزائرية متخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور، وبحضور مخابر “سواليس” بصفتها الراعي الرسمي لهذه الدورة.

وينظم المعرض، الذي تشرف عليه شركة “سوجاكس” بفندق شيراتون عنابة، كموعد اقتصادي ومهني يجمع أبرز الفاعلين في قطاع التجميل بالجزائر، حيث يستهدف المصنعين والموزعين في مجالات مواد التجميل الصيدلانية وشبه الصيدلانية، إلى جانب مراكز وخبراء التجميل والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الناشئة المهتمة بقطاع التجميل والعناية.

ومن المنتظر أن يستقطب الحدث نحو 5000 زائر من المهنيين والموزعين والمستثمرين وأصحاب المحلات التجارية ومراكز التجميل، ما يجعله فضاءً ملائماً للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتعاملين في القطاع.

ووفق منظمي التظاهرة، يهدف المعرض إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الابتكار في صناعة التجميل والعناية، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين، وتقديم الدعم للراغبين في ولوج هذا المجال الذي يشهد نمواً متواصلاً.

كما يسعى المعرض إلى ترقية الشراكات التجارية والمهنية، وإبراز أحدث المنتجات والاتجاهات الحديثة في مجالات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور، بما يساهم في تطوير الصناعة الوطنية ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.

ويمثل هذا الموعد فرصة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الجزائرية، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى الاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات المستخدمة في صناعة مواد التجميل والعناية.

ويطمح المنظمون إلى جعل هذه التظاهرة منصة لإرساء جسور التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في تقليص الواردات ودعم السوق الوطنية بعلامات جزائرية قادرة على المنافسة، وترسيخ مكانة الصناعة المحلية في قطاع يشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين ونمواً مستمراً في الطلب.