عنابة تُبدي استعدادها لِاحتضان مقابلات “الخضر”

ملعب "19 ماي 1956" بِعنابة بعد اكتسائه بساطا طبيعيا جديدا هذه الأيّام.

أبدت سلطات ولاية عنابة استعدادها لِاحتضان مقابلات المنتخب الوطني لِكرة القدم بِملعب “19 ماي 1956″، في المستقبل القريب.

جاء ذلك بِطلب من والي ولاية عنابة جمال الدين بيريمي، لدى استقباله بِمكتبه لِرئيس “الفاف” جهيد زفيزف، الأربعاء.

ولم يحتضن ملعب عنابة مقابلات “الخضر” منذ 11 سنة خلت، وبِالضبط منذ الـ 27 من مارس 2011، تاريخ مواجهة المنتخب الوطني للمنافس المغربي، وفوز زملاء حسان يبدة بِهدف لِصفر، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012.

وكان زفيزف في زيارته إلى عنابة مرفوقا بِرئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2023 رشيد أوكالي، ونائبه ياسين بن حمزة، ومُمثّل آخر عن “الكاف”.

ويخضع ملعب عنابة لِعملية ترميم (الصور المُدرجة)، بِوضع بساط طبيعي جديد، وتحسين بقية المرافق على غرار المدرجات وغرف حفظ الملابس ومراكز التدريب. حتي يكون جاهزا في جانفي المقبل، لِاحتضان جزء من فعّاليات “شان” 2023.

كما تباحث زفيزف مع والي ولاية عنابة أمور المنشآت الأخرى غير الرياضية، أبرزها الفنادق والمستشفيات. ولمس التزاما قويا من قبل سلطات مدينة “بونة”، لِتوفير كلّ مستلزمات تنظيمِ بطولةٍ إفريقيّةٍ للاعبين المحلّيين في المستوى المطلوب.