-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عنابة: حملة غير مسبوقة ضد عصابات الأحياء

الشروق أونلاين
  • 234
  • 0
عنابة: حملة غير مسبوقة ضد عصابات الأحياء
أرشيف

في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية بولاية عنابة، أوقت شرطة الولاية خلال شهر فيفري المنصرم  2735 شخصا مشبها فيه في قضايا مختلفة.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة عنابة فقد قامت مصالحها خلال شهر فيفري من سنة 2023، بــ 1768 عملية شرطية، هذه الأخيرة أفضت إلى توقيف 122 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم أيضا توقيف 502 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 1628 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية، إلى جانب توقيف 483 شخص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وأكدت الجهة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

2735

مقالات ذات صلة
إجراءات جديدة بالتنسيق مع الأمن لحماية التلاميذ

إجراءات جديدة بالتنسيق مع الأمن لحماية التلاميذ

نشرية خاصة: موجة حر عبر 13 ولاية وسطى وغربية

نشرية خاصة: موجة حر عبر 13 ولاية وسطى وغربية

برلماني سابق ضمن شبكة هرّبت 16 كلغ كوكايين من موريتانيا

برلماني سابق ضمن شبكة هرّبت 16 كلغ كوكايين من موريتانيا

من إفريقيا إلى أوروبا.. الدبلوماسية الجزائرية ترفع السقف عاليا

من إفريقيا إلى أوروبا.. الدبلوماسية الجزائرية ترفع السقف عاليا

مقتل شرطي على يد مسبوق قضائيا في سوق اهراس

مقتل شرطي على يد مسبوق قضائيا في سوق اهراس

حبس 1117 شخص عن المضاربة ومخطط ردعي خلال رمضان

حبس 1117 شخص عن المضاربة ومخطط ردعي خلال رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد