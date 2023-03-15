عنابة: حملة غير مسبوقة ضد عصابات الأحياء

في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية بولاية عنابة، أوقت شرطة الولاية خلال شهر فيفري المنصرم 2735 شخصا مشبها فيه في قضايا مختلفة.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة عنابة فقد قامت مصالحها خلال شهر فيفري من سنة 2023، بــ 1768 عملية شرطية، هذه الأخيرة أفضت إلى توقيف 122 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم أيضا توقيف 502 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 1628 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية، إلى جانب توقيف 483 شخص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وأكدت الجهة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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