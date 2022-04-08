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الجزائر

عنابة: رئيس بلدية يصدر قرارا يحظر التجوال ليلا على الأطفال (وثيقة)

الشروق أونلاين
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عنابة: رئيس بلدية يصدر قرارا يحظر التجوال ليلا على الأطفال (وثيقة)

أصدر رئيس بلدية سرايدي التابعة لولاية عنابة قرارا يقضي بمنع تجول وتجمع الأطفال والقصر ليلا بالساحات العمومية والشوارع الرئيسية والمقاهي وأماكن التسلية التابعة للبلدية.

وأمضى رئيس البلدية على وثيقة رسمية نُشرت على الصفحة الرسمية لبلدية سرايدي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحسب الوثيقة فإن القرار جاء نظرا لتدهور النتائج المدرسية وتدنيها، وكذا لقيام بعض الأطفال بأعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بين القصر وغيرها من الأسباب.

وعليه تقرر منع تجمع وتجوال الأطفال والقصر ابتداء من آذان المغرب دون مرافقة أولياء أمورهم وذلك في الساحات العمومية والشوارع الرئيسية وأماكن التسلية والمقاهي. يؤكد المصدر ذاته.

كما يمنع منعا باتا، تضيف الوثيقة، قيام القصر بإصدار ضجيج وأصوات عالية وإزعاج مواطني البليدة ليلا، وأي مخالفة لهذا القرار يُحمل أولياء الأطفال المسؤولية الكاملة لذلك.

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