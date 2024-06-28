عنابة.. فتح تحقيق بعد انزلاق أرضي بطريق الكورنيش

أمرت سلطات ولاية عنابة بفتح تحقيق لتحديد أسباب الانزلاق الأرضي الجزئي بطريق كورنيش مدينة عنابة وقع مساء أمس الخميس.

وجاء في بيان لمصالح الولاية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، بأن الانزلاق الأرضي الجزئي الذي وقع على الطريق الولائي رقم 22 بكورنيش بلدية عنابة المطل على شاطئ بلفدار قد تسبب في غلق جزئي للطريق المزدوج على امتداد 50 مترا طوليا, مضيفا بأن موقع الانزلاق تجري به أشغال بناء فندق سياحي محل رخصة بناء صادرة بتاريخ 10 أغسطس 2023 .

وأضاف البيان أن والي الولاية عبد القادر جلاوي قد تنقل إلى مكان الحادث إثر وقوعه رفقة المسؤولين المعنيين و أمر -إلى جانب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات- بإجراء خبرة شاملة لإصلاح الطريق و تحميل صاحب مشروع إنجاز الفندق أعباء الأشغال بالإضافة إلى تقديم شكوى لدى الجهات القضائية بخصوص الظروف التي أدت إلى تضرر هذا المقطع من طريق الكورنيش .

كما تضمن البيان اعتذار سلطات الولاية للمواطنين جراء الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الانزلاق المتزامن مع بداية موسم الاصطياف و التأكيد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الطريق واستعادة انسيابية المرور في “أقرب الآجال”.