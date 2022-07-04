عنابة لن تحتضن “شان” 2023

نسّق الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع “الكاف”، بِخصوص تحديد ميادين بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان”، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وتُجرى بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِأربع ولايات، وهي: الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران. كما جاء في بيان لِوزارة الشباب والرياضة نشرته، الإثنين.

وبدا من خلال البيان أن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، سيكون غير معنيّ بِمنافسة “شان” 2023. بعدما كان مُرشّحا لِاحتضان جزء من فعّاليات البطولة، وأُغلق في الأيام القليلة الماضية لِترميم مرافقه، أبرزها أرضية الميدان (وضع بساط طبيعي جديد)، والمدرجات (وضع المقاعد).

وسبق لِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أن احتضن تظاهرات رياضية كبيرة، أبرزها بطولة إفريقيا لِألعاب القوى عام 1988، ونهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم عامَين من بعد، ومقابلات الفوج “ب” ومواجهة في نصف النهائي تحديدا.

ونُظّمت نسخة واحدة من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في خمسة ملاعب، والأمر يتعلّق بِالطبعة الثانية عام 2011 بِالسودان. وأُقيمت أربع دورات في أربعة ميادين، بينما اكتفت كوت ديفوار بِملعبَين فقط في الاستحقاق الأوّل عام 2009.

وبدأت منافسة “الشان” عام 2009 بِحضور 8 منتخبات محلّية، ثم تضاعف العدد إلى 16 فريقا بداية من الطبعة الثانية عام 2011، وإلى غاية الاستحقاق الأخير بِالكاميرون عام 2020. وسيترفع العدد إلى 18 منتخبا محلّيا في دورة الجزائر 2023.