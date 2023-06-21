عنابة مسرحا لِمقابلات منتخب كرة القدم في الألعاب العربية

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مقابلات الألعاب العربية، بِميدان “19 ماي 1956” بِعنابة.

ويستهلّ “الخضر” المشوار بِمواجهة منتخب سلطنة عمان، في الـ 2 من جويلية المقبل انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي السودان ولبنان.

وسيكون الملعب المذكور أعلاه رفقة ميادين “العقيد شابو” بِعنابة و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، المنشآت الرياضية التي ستحتضن مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية.

وستُشارك النّخبة الوطنية لِكرة القدم في هذه الألعاب بِمنتخب فئة أقلّ من 23 سنة، تحت إمرة المدرب رشيد آيت محمد.