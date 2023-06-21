-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عنابة مسرحا لِمقابلات منتخب كرة القدم في الألعاب العربية

علي بهلولي
  • 69
  • 0
عنابة مسرحا لِمقابلات منتخب كرة القدم في الألعاب العربية
ح.م
ملعب عنابة خلال تنظيم مباراة الجزائر وتونس.

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مقابلات الألعاب العربية، بِميدان “19 ماي 1956” بِعنابة.

ويستهلّ “الخضر” المشوار بِمواجهة منتخب سلطنة عمان، في الـ 2 من جويلية المقبل انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي السودان ولبنان.

وسيكون الملعب المذكور أعلاه رفقة ميادين “العقيد شابو” بِعنابة و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، المنشآت الرياضية التي ستحتضن مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية.

وستُشارك النّخبة الوطنية لِكرة القدم في هذه الألعاب بِمنتخب فئة أقلّ من 23 سنة، تحت إمرة المدرب رشيد آيت محمد.

مقالات ذات صلة
مَن يشتري اللاعبين مِن السّوق لِأندية البطولة الوطنية؟

مَن يشتري اللاعبين مِن السّوق لِأندية البطولة الوطنية؟

بلماضي يواصل حصد الأرقام وعينه على تكوين منتخب مقدام

بلماضي يواصل حصد الأرقام وعينه على تكوين منتخب مقدام

بلماضي يُغيّر التشكيلة 100%

بلماضي يُغيّر التشكيلة 100%

هذا ما قاله مدرب تونس بعد ودية الجزائر

هذا ما قاله مدرب تونس بعد ودية الجزائر

اللاعب الذي أدخله المدرب ماجر بديلا لِمحرز يُجدّد عقده

اللاعب الذي أدخله المدرب ماجر بديلا لِمحرز يُجدّد عقده

بامكانه إعطاء الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة

بامكانه إعطاء الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد