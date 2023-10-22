عناصر كتائب القسام تمنع قوة صهيونية من التسلّل إلى خان يونس جنوب غزة

تمكن عناصر كتائب القسام مساء الأحد، من الإيقاع بقوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام، فقد حاولت القوة الصهيونية التسلّل إلى القطاع. حيث عبرت السياج الفاصل لعدة أمتار، قبل أن يلتحم معها عناصر المقاومة.

ودمّرت المقاومة جرافتين ودبابة، وأجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب، قبل أن يعود عناصرها سالمين إلى قواعدهم.

أما جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خانيونس، فقد غادروا آلياتهم، وفرّوا نحو السياج مشياً على الأقدام، يضيف المصدر.