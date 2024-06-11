عناية كبيرة يوليها رئيس الجمهورية لتأطير الحجاج الميامين

خلال اجتماعه برؤساء فروع البعثة في جدة... بلمهدي:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الثلاثاء بجدة، على العناية الكبيرة والأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للسير الحسن لعملية تأطير الحجاج الميامين من طرف البعثة الجزائرية وحسن التكفل بهم.

وقال الوزير، خلال اجتماعه برؤساء فروع البعثة الجزائرية للحج بجدة، إن كل الرحلات التي وصلت جدة جرت في ظروف جيدة وبشكل سلس، موضحا أن الخطوط الجوية الجزائرية استكملت آخر رحلاتها بجدة بمجموع 67 رحلة وقد تم مباشرة الاستعدادات لمرحلة العودة إلى الوطن، حيث برمجت أول رحلة لها يوم 20 جوان مباشرة بعد تأدية مشاعر الحج.

وحث الوزير أعضاء البعثة على التحلي بالصبر والتكفل الجيد بالحجاج الميامين أثناء وبعد أداء فريضة الحج في جو روحاني يفيض بنفحات إيمانية.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع، قال بلمهدي إن اللقاء هذا يدخل في إطار الوقوف على كل الإجراءات التي اتخذها مركز جدة الذي استقبل نصف حجاج الجزائر وكذا لإعطاء توجيهات لأعضاء المركز للتحضير الجيد للمرحلة القادمة بعد انتهاء المشاعر أي مرحلة العودة الى أرض الوطن.

وأضاف أن “الوقت يقتضي أن نعطي التوجيهات اللازمة للتكفل بحجاجنا الميامين وإعداد العدة الكافية والكاملة لدعم إخواننا في مكة المكرمة لتنفيذ خطة المشاعر التي ستكون نهاية هذا الأسبوع”.

وفي الأخير، أكد الوزير أن العمل سيتواصل برفع التحدي والعمل بتوصيات رئيس الجمهورية الذي “أمرنا بالتكفل الحسن بالحجاج الميامين”.