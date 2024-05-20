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رياضة

عنتر يحيى: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

الشروق أونلاين
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عنتر يحيى: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

يرى الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى، أن الفريق النصر السعودي الذي لعب له سابقا ينقصه شيء وحيد للتتويج بالألقاب، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم رغم تقدمه في العمر.

وقال يحيى، في حوار مع صحيفة “الرياضية”، السعودية، “النصر يضم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، وأتمنى له التوفيق والحظ الجيد، وأنا واثق من قدرتهم على تحقيق المزيد من الألقاب”. وتابع النجم الجزائري السابق “أعتقد أنه لا شيء ينقص النصر سوى الحظ فقط”. وأضاف: “تمنيت وتوقعت أن يحسم النصر ديربي الرياض الجمعة الماضي لمصلحته بنتيجة 3ـ2، إلا أن الهلال استطاع أن يخرج متعادلًا في الوقت بدل الضائع”.

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