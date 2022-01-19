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رياضة

عنتر يحيى يباشر عمله في سبارتاك موسكو

سليم.ع
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عنتر يحيى يباشر عمله في سبارتاك موسكو

باشر الدولي السابق عنتر يحيى عمله في سبارتاك موسكو، كمدير فني، في تجربة جديدة تضاف إلى مشواره في كرة القدم.

وتنقل عنتر يحيى الثلاثاء، إلى مقر النادي الروسي، والتقى بمسؤوليه، قبل أن يشرع في تجربته الجديدة مع النادي الروسي العريق.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين مع بداية شهر ديسمبر الماضي، من أجل شغل عنتر يحي منصب مدير فني الأكاديمية التي تعمل على تكوين المواهب.

وسبق لعنتر يحي أن شغل منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد أورليون الفرنسي، ما بين 2017 و2020، ثم مارس الوظيفة ذاتها لمدة سنة في اتحاد العاصمة.

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