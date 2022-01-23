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رياضة

عنتر يحيى يحفز “الخضر” بعد قرعة المباريات الفاصلة

سليم.ع
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عنتر يحيى يحفز “الخضر” بعد قرعة المباريات الفاصلة

حفز الدولي السابق عنتر يحيى “الخضر”، على التألق في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون من أجل تحقيق هدف التأهل إلى المونديال.

وقال عنتر يحيى في تغريدة له، على حسابه الخاص بـ”تويتر” بعد قرعة مباريات السد، المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 : “لاشيء مستحيل بالنسبة للجزائر”.

وأضاف صاحب هدف “الخضر” في ملحمة أم درمان: ” هذا وقت القيام بالتحليل الصحيح وتنظيم الصفوف من أجل تحقيق هدفنا الوحيد ورفع الراية الوطنية عاليا”.

وختم عنتر يحيى: ” “الخضر” قادرون على ذلك..تحيا الجزائر”.

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