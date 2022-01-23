عنتر يحيى يحفز “الخضر” بعد قرعة المباريات الفاصلة
حفز الدولي السابق عنتر يحيى “الخضر”، على التألق في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون من أجل تحقيق هدف التأهل إلى المونديال.
وقال عنتر يحيى في تغريدة له، على حسابه الخاص بـ”تويتر” بعد قرعة مباريات السد، المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 : “لاشيء مستحيل بالنسبة للجزائر”.
وأضاف صاحب هدف “الخضر” في ملحمة أم درمان: ” هذا وقت القيام بالتحليل الصحيح وتنظيم الصفوف من أجل تحقيق هدفنا الوحيد ورفع الراية الوطنية عاليا”.
وختم عنتر يحيى: ” “الخضر” قادرون على ذلك..تحيا الجزائر”.
WC 2022, rien n’est impossible pour 🇩🇿, cependant l’heure est à l’analyse juste, mesurée et à la remobilsation de l’ensemble des personnes concernées pour notre seul objectif hisser haut les couleurs de notre pays et vous en êtes capables @LesVerts forza! Vive 🇩🇿❤️
— Anthar Yahia (@Anthar6Officiel) January 23, 2022