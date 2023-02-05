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رياضة

عنتر يحيى يعلّق على هزيمة “الخضر” في نهائي الشان

عمر سلامي
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عنتر يحيى يعلّق على هزيمة “الخضر” في نهائي الشان
ح.م
عنتر يحيى

أكد الدولي الجزائري السابق عنتر يحيي، أن ما حققه المنتخب الوطني للمحليين في الشان، يعد إنجازا، رغم الهزيمة بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام السنغال.

وقال عنتر يحي، في تصريحات له، من ملعب نيلسون مانديلا، بعد حضوره النهائي: “منتخب السنغال يستحق اللقب، والمنتخب الجزائري كان قريبا من التتويج، كونه قدم مباراة كبيرة، لكن الحظ كان مع السنغال في ركلات الترجيح”.

وأضاف المدافع الجزائري السابق: “علينا مواصلة التطوير، والعمل على مستوى الفئات الشبانية”.

وتابع عنتر يحيى: “بوقرة قام بعمل كبير رفقة جهازه المعاون، وقاد المنتخب لتحقيق مشوار مشرف في البطولة القارية، لكن النهائيات دائما تحدث بها المفاجآت”.

وتوج المنتخب السنغالي سهرة السبت بلقب النسخة السابعة من الشان، عقب فوزه على المنتخب الجزائري، بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي.

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