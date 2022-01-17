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رياضة

عنتر يحيى يلتحق بسبارتاك موسكو

سليم.ع
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عنتر يحيى يلتحق بسبارتاك موسكو

التحق الدولي الجزائري السابق، عنتر يحي صبيحة الاثنين بنادي سبارتاك موسكو الروسي، لشغل منصب مدير تقني.

وكللت المفاوضات التي كان يجريها عنتر يحي مع سبارتاك موسكو من أجل تولي منصب تقني في الأكاديمية بالنجاح، بعد توصله إلى اتفاق نهائي وتنقله لمباشرة عمله في روسيا.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين مع بداية شهر ديسمبر الماضي، من أجل إشراف عنتر يحي على الأكاديمية التي تعمل على تكوين المواهب.

وسبق لعنتر يحي أن شغل منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد أورليون الفرنسي، ما بين 2017 و2020، ثم مارس الوظيفة ذاتها لمدة سنة في اتحاد العاصمة.

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