عنتر يحيى يلجأ إلى الفيفا للحصول على أمواله

بعد إبعاده من منصبه كمدير رياضي لاتحاد العاصمة

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن المدير الرياضي السابق لاتحاد العاصمة، عنتر يحيى، قرر رسميا اللجوء إلى الفيفا للحصول على أمواله المقدرة براتب سنتين بعد إبعاده من منصبه من طرف إدارة الاتحاد، نفس المصدر أضاف أن الدولي السابق يملك في عقده بندا ينص على أنه في حال وجود خلاف مع إدارة فريقه فإن الطرفين يلجآن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم،للحسم في القضية.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد أبعدت عنتر يحيى من منصبه وحسب عاشور جلول رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، فإن السبب الحقيقي لإقالة المدير الرياضي للنادي، عنتر يحي، “كان مجرد موظف في الفريق”مضيفا “تعرض لعقوبتين من طرف الرابطة ولذلك قررنا الاستغناء عليه”.

من جهته، رد عليه عنتر يحيى يومها في منشور في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إبعادي من منصبي تم التحضير له منذ أسابيع وذلك كان واضحا للجميع…حيث اتصلوا ببعض الأشخاص لخلافتي وحتى وسائل الإعلام أعلنت رحيلي منذ أيام قبل أن يتم إعلامي شخصيا”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة المالكة لنادي اتحاد الجزائر “سيربور” عاشور جلول، عن تولي المدرب الفرنسي دينيس لافان العارضة الفنية للفريق خلفا لمنير زغدود الذي استدعي لمهام أخرى.

وصرح عاشور جلول على أمواج الاذاعة الوطنية: ”دينيس لافان هو المدرب الجديد لاتحاد الجزائر تحسبا للموسم القادم، لقد أنهينا كل الأمور معه. فيما يتعلق بمنير زغدود، نحبذ أن يبقى مع الفريق الأول أو أن يتكفل بالفئات الشابة”. وكان لافان قد باشر الموسم مع شبيبة القبائل قبل أن يقرر الرحيل في الأيام القليلة الماضية بعد خلاف مع الرئيس شريف ملال. والتحق لافان في شهر جانفي الفارط خلفا ليوسف بوزيدي، قبل أن يتمكن من الوصول لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أين انهزم أمام الرجاء بيضاوي المغربي (2-1). بعدها حقق كأس الرابطة أمام نجم مقرة (2-2، 4-1 ضربات الترجيح) في الـ 10 من شهر أوت الفارط.

في ما يتعلق بانتقالات اللاعبين، أكد ذات المسؤول بأنه تم الاتفاق مع ثلاثة لاعبين، في انتظار ترسيم التحاق اسمين آخرين. وفي هذا الصدد قال: ”لقد ضمنا خدمات حارس شبيبة القبائل أسامة بن بوط، وسط ميدان وفاق سطيف ميصالا مرباح وزميله المدافع ابراهيم بكاكشي.

ومن جهة أخرى، تم وقف المفاوضات مع عبد الرحمان مزيان بينما لم يتم تجديد إعارة مهاجم نادي بارادو زكرياء نعيجي”. وعن أهداف الفريق تحسبا للموسم المقبل، أكد بأن الفريق يتطلع للعب على البطولة والتأهل لرابطة أبطال إفريقيا 2022 وألمح جلول عاشور، إلى إمكانية التعاقد مع بدر الدين سوياد، مدافع شبيبة القبائل، ولاعبين اثنين آخرين من “نوعية رفيعة”.