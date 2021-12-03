-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
متحور أوميكرون: تونس تعلن تسجيل أول حالة
رياضة

عنتر يحي مطلوب في روسيا لِشغل هذا المنصب

علي بهلولي
  • 219
  • 0
عنتر يحي مطلوب في روسيا لِشغل هذا المنصب

يقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق عنتر يحي من شغل منصب جديد، في نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وتتفاوض إدارة نادي سبارتاك موسكو مع عنتر يحي، لِمنحه منصب مدير أكاديمية هذا الفريق الروسي.

وبدأت المفاوضات منذ فترة ليست بِالقصيرة، ويسير الطرفان نحو إبرام العقد في الأيّام القليلة المقبلة. يقول الموقع الروسي “شمبيونات” في تقرير له بِهذا الشأن نشره، الجمعة.

وترتكز أهداف الأكاديمية على تكوين اللاعبين الصغار، وتهيئة جيل جديد يُمثل فريق سبارتاك موسكو الروسي لِكرة القدم مُستقبلا.

وسبق لِعنتر يحي (39 سنة) أن شغل منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد أورليون الفرنسي، ما بين 2017 و2020، ثم مارس الوظيفة ذاتها لِمدّة سنة في اتحاد العاصمة.

ومنذ أن ترك فريق “سوسطارة” في مطلع أوت الماضي، لا يُزاول عنتر يحي أيّ نشاط رياضي.

وبِخصوص فريق سبارتاك موسكو، فهو أحد أعرق وأقوى أندية روسيا، حيث سبق له إحراز 10 ألقاب بطولة و3 كؤوس محلّيَين.

مقالات ذات صلة
لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”

لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”

هذا هو برنامج “الخضر” في اليوم الأخير قبل مواجهة لبنان

هذا هو برنامج “الخضر” في اليوم الأخير قبل مواجهة لبنان

أولمبي المدية في الصّدارة

أولمبي المدية في الصّدارة

خبر “دافئ” عن بن ناصر

خبر “دافئ” عن بن ناصر

المنتخب الجزائري يدخل كأس العرب بالقوة الرابعة

المنتخب الجزائري يدخل كأس العرب بالقوة الرابعة

رامي بن سبعيني مرشح للانتقال إلى فريق عالمي

رامي بن سبعيني مرشح للانتقال إلى فريق عالمي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد