عنتر يحي مطلوب في روسيا لِشغل هذا المنصب

يقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق عنتر يحي من شغل منصب جديد، في نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وتتفاوض إدارة نادي سبارتاك موسكو مع عنتر يحي، لِمنحه منصب مدير أكاديمية هذا الفريق الروسي.

وبدأت المفاوضات منذ فترة ليست بِالقصيرة، ويسير الطرفان نحو إبرام العقد في الأيّام القليلة المقبلة. يقول الموقع الروسي “شمبيونات” في تقرير له بِهذا الشأن نشره، الجمعة.

وترتكز أهداف الأكاديمية على تكوين اللاعبين الصغار، وتهيئة جيل جديد يُمثل فريق سبارتاك موسكو الروسي لِكرة القدم مُستقبلا.

وسبق لِعنتر يحي (39 سنة) أن شغل منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد أورليون الفرنسي، ما بين 2017 و2020، ثم مارس الوظيفة ذاتها لِمدّة سنة في اتحاد العاصمة.

ومنذ أن ترك فريق “سوسطارة” في مطلع أوت الماضي، لا يُزاول عنتر يحي أيّ نشاط رياضي.

وبِخصوص فريق سبارتاك موسكو، فهو أحد أعرق وأقوى أندية روسيا، حيث سبق له إحراز 10 ألقاب بطولة و3 كؤوس محلّيَين.