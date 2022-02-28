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رياضة

عنتر يحي يستهجن قرار “الفيفا” بِمعاقبة الكرة الروسية

علي بهلولي
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عنتر يحي يستهجن قرار “الفيفا” بِمعاقبة الكرة الروسية

استهجن القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي مساء الإثنين، قرار “الفيفا” القاضي بِمعاقبة نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وكانت “الفيفا” قد أعلنت مساء الإثنين، عن إقصاء فريق سبارتاك موسكو الروسي من ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي. وتحجّجت بِالأوضاع الأمنية الرّاهنة في أوكرانيا.

ومعلوم أن عنتر يحي (39 سنة) يشغل منصب المدير الفني لِأكاديمية نادي سبارتاك موسكو الروسي، منذ منتصف جانفي الماضي.

وأعاد عنتر يحي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إعادة نشر تغريدة إدارة نادي سبارتاك موسكو الروسي، بعد الإعلان عن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تقول فيها: “قرار استبعاد فريقنا من الدوري الأوروبي مزعج. نعتقد أن الرياضة – حتى في أصعب الأوقات – يجب أن تهدف إلى بناء الجسور وليس حرقها. سنُركّز على المنافسات المحلّية، ونأمل في تحقيق سلام سريع يحتاجه الجميع”.

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