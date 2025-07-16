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رياضة

عنتر يحي يفتح صفحة جديدة

علي بهلولي
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عنتر يحي يفتح صفحة جديدة

فتح اللاعب الدولي الجزائري المتقاعد عنتر يحي مساء الأربعاء، صفحة جديدة في مشواره الرياضي الاحترافي.

وضمن إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026، أشرف عنتر يحي على أوّل حصة تدريبية لِنادي أونجي الفرنسي صنف الأواسط (الرديف)، في منصب مدرب رئيسي (الصّورة المدرجة أدناه).

وينشط فريق أونجي للأواسط في بطولة فرنسا للدرجة الخامسة.

ولم يسبق لِعنتر يحي (43 سنة) شغل هذا المنصب، ذلك أنه عمل في ناديَي شولي الفرنسي وأشبال فريق أونجي، ما بين 2023 و2024، في منصب مدرب مساعد.

وفضلا عن خبرته الميدانية، يملك عنتر يحي شهادات معترف بها في أوروبا، خاصة بِمهنة التدريب، وأيضا منصب مدير رياضي.

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