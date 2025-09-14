“عنجهيته ترتد عليه”.. قناة سعودية رسمية تبث تقارير نارية عن نتنياهو

تواصل قناة سعودية رسمية بثّ تقارير نارية تفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتكشف تناقضات رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، خاصة بعد الاعتداء السافر على الدوحة.

ففي أحد أقوى تقاريرها، الذي بُث قبل نحو 7 أشهر وأعيد تداوله مؤخراً بشكل واسع، شنّت القناة الإخبارية هجوماً لاذعاً على نتنياهو بلهجة حادة وبلاغة عالية، ما جعله يحظى بتفاعل كبير وإشادة واسعة من المتابعين.

وفي أحدث تقاريرها، ركّزت القناة على عنجهية نتنياهو التي لم تعد مصدر قوة كما يروّج لها، بل تحولت إلى عبء سياسي وأخلاقي يرتد عليه داخلياً وخارجياً.

وبالتزامن مع هذا، أعاد نشطاء تداول تقرير آخر بثته القناة منذ 7 أشهر، والذي وجّهت من خلاله سهام النقد بشكل مباشر إلى نتنياهو، كاشفة عدة جوانب من سياساته المضللة وممارساته التي طالما تسببت في إشعال الحروب وإفشال مساعي السلام.

وكانت “الإخبارية” السعودية قد نشرت مقطع فيديو بعنوان: “بنيامين نتنياهو.. صهيوني أبا عن جد ورث التطرف عنهما جينيا”، حيث يقول الصحفي بصوت مهيب إنّ “رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو ينحدر من عائلة صهيونية متطرفة، لا يؤمن بالسلام، ويرى في الحرب وسيلته الوحيدة لإنقاذ مستقبله السياسي”.

ويضيف أنّ “حرب غزة ليست سوى انعكاسا لفشل أخلاقي وسياسي متواصل، تغذّيه أوهام العظمة، حيث تراكمت فظائع نتنياهو عاماً بعد عام على امتداد ثلاثة عقود، ليكشف عن عقلية متطرفة لا تعرف لغة غير لغة السلاح والآلة العسكرية”.

في ذات السياق قال متابعون إن التقرير “لم يكن مجرد مادة إعلامية عابرة، بل رسالة واثقة تعكس شجاعة الطرح ومتانة الخطاب، حيث عبّر بوضوح عن حقيقة نتنياهو الذي يحاول تسويق نفسه كـ”رجل سلام”، بينما هو في الواقع من أبرز معرقلـي الاستقرار في المنطقة”.

وتكمن قوة التقرير وفقا لمصادر إعلامية في كونه صادراً عن قناة رسمية، ما يعكس جدية الموقف ويؤكد أن الإعلام السعودي بات أكثر جرأة في التعبير عن القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا التحول الملحوظ يضع الإعلام في صدارة المواجهة مع الدعاية الصهيونية التي اعتادت تزييف الحقائق والتلاعب بالمفاهيم.

وقد لاقى التقرير إشادة من المتابعين الذين رأوا فيه نموذجاً للإعلام المسؤول الذي لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يفضح الممارسات غير الأخلاقية، ويمنح الصوت للحق. كما اعتبره كثيرون خطوة نوعية تسهم في تعزيز الوعي الجماهيري وتفنيد الأكاذيب التي يروجها الاحتلال.

ولم يصدر أي تعليق من نتنياهو أو قادة الاحتلال على التقرير السعودي، غير أنّ توقيته كان لافتًا، إذ جاء بالتزامن مع تصاعد تمادي الاحتلال في جرائمه، خصوصًا بعد قصفه لقطر، ما أضفى على التقرير صدى أكبر ورسالة أوضح.