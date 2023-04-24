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عندما رفض عثمان عريوات 3 ملايير مقابل صورة! (فيديو)

محمد عبد المؤمن
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عندما رفض عثمان عريوات 3 ملايير مقابل صورة! (فيديو)
أرشيف
عثمان عريوات

رفض الفنان الجزائري المعروف عثمان عريوات عرضا للظهور في حملة إشهارية لمتعامل خاص، مقابل 3 ملايير سنتيم، حسب ما ذكره الكوميدي إبراهيم “إربًا”.

إبراهيم قال في حديث لـ”بودكاست قصرية” على يوتيوب الأسبوع الماضي، إنه توسّط لوكالة إشهارية خاصة من أجل إقناع الممثل الشهير بإجراء حصة تصوير واحدة مقابل 3 مليار سنتيم، لكنه أجاب بالرفض من دون تردّد.

وأضاف “إربًا”:”عندما قدّموا له العرض، رأيته يضحك، فظننت أنه فرح بالأمر. لكنه ضحك ليقول لهم لا، وهذا ما جعلني أقف أمامه مذهولا”.

وبعد فترة، عاد إبراهيم إلى عريوات ليسأله عن سبب رفضه عرضا بذلك السعر، ليجيبه الفنان الغائب عن الشاشة منذ سنوات قائلا:”اهتمّ أنت بالفن وهذه الأشياء!. أنا لست معهم الآن، لقد انتهى الأمر”.

“فهمت أشياء كثيرة فيما بعد”، يقول إبراهيم. مضيفا:“عثمان عريوات لم يكن مجنونا عندما رفض ذلك المبلغ مقابل صورة واحدة، ولكنه كان يمتلك شيئا لا نمتلكه نحن، وهو أن أهمية صورته وعزّة نفسه كانت تتجاوز الملايير”.

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