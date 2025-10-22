عندما يتحوّل ذِكرُ الموت إلى حياة

النّفس بطبعها تميل إلى الغفلة، وتركن إلى الدّنيا، وتنسى الغاية والمصير، ولهذا فهي في حاجة دائمة إلى الوعظ والتذكير، حتى لا تستمرّ معها الغفلة فتمرض ويقسو معها القلب وربّما يموت.. ولعلّ من أكثر ما ينفع النّفس لتصلح وتستقيم، ذكر الموت والرّحيل، من حين إلى آخر.. ومَن تأمّل آيات القرآن الكريم يجد أنّه لا يكاد يخلو ثُمن من أثمانه الـ480 من ذكر الموت واليوم الآخر والحساب والجزاء.. لماذا؟ لأنّ ذكر الموت بالنّسبة للنّفس هو كالرّوح، وبالنّسبة للقلب هو كالدّم.. فهو حياة للنّفس والقلب والرّوح، إذا ما أحسن العبد استثماره، بأن يجعله حاديا له لمراجعة نفسه، حاملا له على التوبة من أخطائه، معينا له على تنظيم حياته وتصحيح مساره، ليسعد بأيامه وحياته.

لماذا نكره ذكر الموت؟

في زماننا هذا الذي نعيش أيامه ولياليه، أكثرُنا يكره الحديث عن الرّحيل والوداع، وينفِر من متابعة أيّ كلمة تذكّره بالموت، ويتجاوز كلّ مقطع أو موعظة تتحدّث عن الموت عندما يتصفّح هاتفه، ويشيح بوجهه وسمعه كلّما ذكر الموت في مجلس من المجالس، وربّما يزجر المتكلّم وينكر عليه حديثه.. لماذا؟ لأنّنا ننظر إلى الموت على أنّه نهاية، بينما هو في الحقيقة بداية لحياة جديدة أكمل وأفضل لمن استقام ونظّم حياته.. نكره ذكر الموت لأنّنا نظنّ أنّه -في كلّ الأحوال- انتقال من دنيا واسعة رحبة إلى قبر مظلم ضيّق موحش.. بينما الحقيقة أنّ الموت هو انتقال من دار الهموم والأحزان والأكدار، إلى دار النّعيم والسّعادة والقرار، لمن نظّم أوقاته ورتّب حياته.. نحن نكره ذكر الموت لأنّنا نرى من أنفسنا التّقصير ونرى أنّنا عَمرنا دنيانا وخرّبنا أخرانا؛ فنحن نكره الانتقال من العمران والخراب.. يُذكر أنّ الخليفة الأمويّ سليمان بن عبد الملك سأل الإمام أبا حازم سليمانَ بن مهران، فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟! فقال أبو حازم: “لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب!”.

مهما نسيناه فهو لن ينسانا

تلك هي حالنا في هذا الزّمان، إلا من رحم الله منّا، لكن هل ينفعنا أن نفرّ من ذكر الموت، وتنقبض أنفسنا كلّما سمعنا خطبة أو موعظة أو قرأنا كلمة عن الموت؟ لن ينفعنا هذا في شيء، إنّما سيزيد قلوبنا قسوة وأرواحنا غفلة، ولن يؤخّر عنّا الموت ساعة واحدة، بل ولا دقيقة أو لحظة واحدة.. مهما حاولنا أن ننسى الموت لأجل أن نستمتع بحياتنا، فإنّ الموت لا ولن ينسانا.. لكلّ منّا أجل محدود ومعدود لا يتأخّر لحظة ولا ثانية واحدة.. ((وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُون)).. إذا حانت ساعة الرّحيل، لم ينفع الحذر ولم تغن الحيل، ولم ينفع طبّ الطّبيب ولا رقية الراقي.

يمكن، بل ينبغي للعبد أن يقدّم الأسباب ليتفادى المرض وليتمتّع بصحّته، وليُشفى من مرضه إذا مرض، ويأخذ الاحتياطات حتى لا يودي بنفسه، لكن متى حان الأجل لم يغن الحذر.. لكنّ الموت عندما يحين أجله لا يفرّق بين صحيح ومريض، ولا بين صغير وكبير، ولا بين مقيم ومسافر؛ فقد يسافر المرء ويعود سالما، ويموت النّائم على فراشه، وقد يموت الشابّ القويّ مفتول العضلات ويعيش الشّيخ الكبير العليل إلى أجل مسمّى، وقد يشفى المريض الميؤوس منه ويموت الصّحيح المعافى الذي كان يخطّط للمستقبل.. كم من صحيح زار مريضا في مرضه وخرج يحدّث النّاس بأنّ أيام المريض ربّما تكون معدودة، فمات الزّائر وعاش المزور؟ بل كم من طبيب قال لأهل المريض إنّ مريضكم ميؤوس منه وربّما لن يعيش طويلا، فعاش المريض ومات الطّبيب.

إنّه آية من آيات الله

الموت آية من آيات الله، عجز الخلق جميعا أمامه، ولا يزال منذ خلق الله الخليقة أكبر واعظ يذكّر الإنسان بضعفه وقلّة حيلته. لكنّها قسوة القلوب هي التي تحول بيننا وبين الاعتبار بالموت.. نمرّ بحوادث المرور ونرى صورها على صفحات الإنترنت ونقرأ عن أعمار الضّحايا ونرى كيف أنّ أكثرهم من الشّباب.. بل كم رأينا من حوادث مرور في مواكب الأعراس، يموت فيها العريس أو تموت العروس أو يموتان معا! وكم سمعنا بشباب رحلوا عن هذه الدّنيا فجأة، وكان رحيلهم صدمة لكلّ من يعرفهم! هذا يقول لك: والله ما كان يشكو أيّ مرض، وآخر يقول لك: بالأمس كان معنا يضحك ويمزح، وآخر يقول لك: كان يحدّثني عن مشروع زواجه، وعن عمله وعمّا ينتظره ويؤمّله…

الموت آية من آيات الله، يفضح هذه الدّنيا على حقيقتها بأنّها متاع الغرور وأنّها ظلّ زائل، ومحطّة قصيرة عابرة.. يقول أحد الأطبّاء: “اليوم أكملت عامي الثامن والثلاثين طبيبا؛ فماذا تعلمت؟ تعلمت أنّ الرّحلة بين الولادة والموت قصيرة ونعيمَها زائل لا محالة، وشاهدت وتفاعلت مع أناس كانوا في قمة الجبروت ولكنهم أصبحوا صغارا أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة. تعلمت أنّ ما تعطيه اليوم سيعود إليك غدا، فكلّ الحياة سلف ودَين”.

هكذا يتحوّل ذكر الموت إلى حياة

ذكر الموت لا ينبغي أبدا أن يحملنا على اليأس، فبعد الموت لقاء كريم مع ربّ حنّان رحيم.. ينبغي أن نفرّ إليه في هذه الدّنيا لنجده يلقانا بعفوه وكرمه في الآخرة.. يومَ القيامة عندما يرى الواحد منّا عفو ربّه ورحمته ويرى كيف أنّه –سبحانه- تجاوز عن خطيئاته؛ لو قدّر له أن يموت من حبّ مولاه والحياء منه يومها لمات.. يتمنّى لو يعود إلى الدّنيا ليقضي عمره كلّه ساجدا لمولاه الحنّان المنّان الغفور الرّحيم.

ذكر الموت لا ينبغي أبدا أن يحملنا على الخوف أو اليأس، إنّما ينبغي أن يحملنا على الأمل والعمل؛ الأمل في رحمة الله، والعمل استعدادا للقائه.. ذكر الموت لا ينبغي أبدا أن يحملنا على أن نجلس في بيوتنا ونترك أعمالنا وأشغالنا، إنّما ينبغي أن يحملنا على تنظيم أوقاتنا وترتيب حياتنا.. ينبغي أن يحملنا على المحافظة على صلواتنا في أوقاتها الخمس، على تلاوة جزأين من القرآن كلّ يوم. على برّ والدينا والإحسان إليهم. على صلة أرحامنا والإحسان إلى جوارنا. على إنهاء العداوات التي بيننا وبين إخواننا وأقاربنا وجيراننا لأجل الدّنيا، فالدّنيا الفانية لا تستحقّ أن نتعادى لأجلها.. ينبغي أن يحملنا على كفّ ألسنتنا عن الغيبة والكلام في النّاس. على غضّ أبصارنا عن النّظر إلى الحرام.. ذكر الموت ينبغي أن يحملنا على الحرص على لقمة الحلال والبعد عن لقمة الحرام. على إتقان أعمالنا وأداء الأمانات التي أوكلت إلينا.. ذكر الموت ينبغي أن يحمل المسلمة على أن ترضي بلباسها خالقها ومولاها وألا تهتمّ بأذواق النّاس وآرائهم.. ذكر الموت ينبغي أن يحملنا على حفظ أوقاتنا وعدم إضاعتها فيما لا ينفع في الدّنيا والآخرة.. ذكر الموت ينبغي أن يحملنا على ترك المعارك الهامشية التي تأخذ أوقاتنا وتحرق أعمارنا.. سيدرك كلّ واحد منّا بعد مرحلة متقدمة من عمره أنّ كثيرا من المعارك التي خاضها في حياته ماهي إلا جولات هامشية فاشلة؛ عرقلت مسيرته، وأخرت نجاحه، وحطمت إبداعه.. لذلك ينبغي لكلّ واحد منّا أن يعيد ترتيب حياته، ويحدد أولوياته، ويتمسك بما ينفعه، ويترك عنه ما يكدر صفو طريقه؛ قبل فوات الأوان.