عنصر من كتائب القسام يثير جدلا بعيونه ويديه.. هل كانت أنثى؟
أثارت صور متداولة لعنصر من كتائب القسام أثناء تسليم رهائن ضمن صفقة تبادل الأسرى الممتدة لأربعة أيام، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو لعنصر القسام أثناء تسليمه لطفل، مرجحين أن يكون امرأة وليس رجلا، وذلك من خلال شكل العيون واليدين وحتى طريقة المشي، وأيضا بالاستناد لشهادات أسيرات سابقات تحدثن عن رعاية نساء لهن أثناء فترة الاحتجاز.
وفي الصورة المرفقة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين.
ايضا مرافقتها للنساء والاطفال فقط
وكانت شهادات للأسيرات السابقات لدى كتائب القسام قد تحدثن عن رعاية فتيات لهن أثناء الأسر pic.twitter.com/cbHxIEmg2p
— عبدالله الهمداني (@alaziz6699) November 24, 2023
هل من يظهر في الصورة هو مقاتلة قسامية فعلا ؟ حسب ما تداوله الكثير ..#الهدنة #كتائب_القسام pic.twitter.com/kRe7irTYti
— عبدالله السلفيتي | فلسطين 𓂆 (@Abd________s) November 24, 2023
وأعرب نشطاء عن فخرهم بتواجد نساء ضمن عناصر المقاومة الإسلامية، لافتين إلى دور المرأة العربية في جميع الحركات التحررية التي شهدتها البلدان المسلمة ووقوفها جنبا إلى جنب الرجل كمساعدة ومجاهدة ومسعفة.
مقاتلة قسامية أثناء عملية تبادل الأسرى وتسليمهم لصليب الأحمر pic.twitter.com/WTSr97zdZQ
— 🇩🇿♥️ ولـيد❤️🇩🇿 (@mer_oualid07) November 24, 2023
وبدأت الجمعة المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وجيش الاحتلال، حيث أطلقت حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، في حين أطلق العدو الصهيوني سراح 39 فلسطينيًا.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان: “أرحب ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، والذي شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية، وخروج 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية”.