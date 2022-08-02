عن النقد الثقافي والنقد الأدبي في التجربة الشعرية العربية

صدور كتاب الأنساق المقنَّعة في الشِّعر الشاهدي العربي لعلاوة كوسة

أعلن الدكتور علاوة كوسة عن صدور كتابه الجديد ( الأنساق المقنَّعة في الشِّعر الشاهدي العربي، مع معجم الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة ) عن دار فكرة كوم، بورقلة.

جاء هذا الكتاب في فصلين ومباحث عديدة وأبواب تناولت الأنساق الشعرية والشواهد في القصيدة العربية وعلاقتها بالنقد الثقافي. في هذا الكتاب الذي جاء كإضافة نقدية للساحة الأدبية، خاصة ما تعلق منها بتناول الشعر بالدراسة حيث ركز فيه الكاتب عند مسالة النقد الثقافي بوصفها مقاربةً عابرة للثقافات وعن استدراج النقد الثقافي إلى مَواطن النقد الأدبي؛ متسائلا: أهو انسجامٌ وتكاملٌ أم إنّه إقصاءٌ وتحامل؟ مستعرضا مشهدا نقديا من التجربة ” التوطينية ” العربية لمشروع النقد الثقافي، ممثَّلةً في تجربة الناقد ” عبد الله الغذامي ” بين الرؤية والرؤيا، وبين شظايا” الفتنة النقدية الكبرى”، فورَ إعلانه موتَ النقد الأدبي، منتصرا للنقد الثقافي.

وفي ذات الكتاب توقف علاوة كوسة عند معجم الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة (قديما وحديثا وقفا لما جاء في أربعة دواوين اختارها الناقد للدراسة.

وفي ذات الكتاب توقف الناقد عند الكتاباتُ والنقوش الشعرية من الكتب التاريخية والدينية والأثرية.