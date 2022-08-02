-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
صدور كتاب الأنساق المقنَّعة في الشِّعر الشاهدي العربي لعلاوة كوسة

عن النقد الثقافي والنقد الأدبي في التجربة الشعرية العربية

زهية منصر
  • 5
  • 0
عن النقد الثقافي والنقد الأدبي في التجربة الشعرية العربية

أعلن الدكتور علاوة كوسة عن صدور كتابه الجديد ( الأنساق المقنَّعة في الشِّعر الشاهدي العربي، مع معجم الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة ) عن دار فكرة كوم، بورقلة.

جاء هذا الكتاب في فصلين ومباحث عديدة وأبواب تناولت الأنساق الشعرية والشواهد في القصيدة العربية وعلاقتها بالنقد الثقافي. في هذا الكتاب الذي جاء كإضافة نقدية للساحة الأدبية، خاصة ما تعلق منها بتناول الشعر بالدراسة حيث ركز فيه الكاتب عند مسالة النقد الثقافي بوصفها مقاربةً عابرة للثقافات وعن استدراج النقد الثقافي إلى مَواطن النقد الأدبي؛ متسائلا: أهو انسجامٌ وتكاملٌ أم إنّه إقصاءٌ وتحامل؟ مستعرضا مشهدا نقديا من التجربة ” التوطينية ” العربية لمشروع النقد الثقافي، ممثَّلةً في تجربة الناقد ” عبد الله الغذامي ” بين الرؤية والرؤيا، وبين شظايا” الفتنة النقدية الكبرى”، فورَ إعلانه موتَ النقد الأدبي، منتصرا للنقد الثقافي.

وفي ذات الكتاب توقف علاوة كوسة عند معجم الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة (قديما وحديثا وقفا لما جاء في أربعة دواوين اختارها الناقد للدراسة.

وفي ذات الكتاب توقف الناقد عند الكتاباتُ والنقوش الشعرية من الكتب التاريخية والدينية والأثرية.

مقالات ذات صلة
آمبر هيرد طليقة جوني ديب تعلن إفلاسها

آمبر هيرد طليقة جوني ديب تعلن إفلاسها

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك ليست ربا

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك ليست ربا

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة للعام 1444ه

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة للعام 1444ه

الداعية مبروك عطية يواجه تهمة ازدراء الأديان لهذا السبب

الداعية مبروك عطية يواجه تهمة ازدراء الأديان لهذا السبب

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 سنة في غرفة قذرة

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 سنة في غرفة قذرة

سجن ابن إعلامي مصري شهير في قضية مخدرات

سجن ابن إعلامي مصري شهير في قضية مخدرات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد