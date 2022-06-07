عن النّضال النّقابي المُمتع والشيّق.. في إفريقيا!

استمع القضاء التنزاني، الثلاثاء، لِأقوال الأمين العام لِنقابة المعلّمين، في قضية فساد لها صلة بِالمنتخب الذي سيُواجه الجزائر هذا الأربعاء.

ومثُل الأمين العام لِنقابة المعلّمين في تنزانيا أمام القضاء، بِتهمة إساءة استخدام السلطة، وتحويل المال العام إلى أغراض شخصية، بينها تغطية سفرية إلى جزر الرأس الأخضر عام 2018، لِمتابعة مباراة دولية لِمنتخب بلاده تنزانيا.

وواجه منتخب تنزانيا في أكتوبر 2018 مضيفه فريق جزر الرأس الأخضر، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

واستنادا إلى تقارير صحفية محلّية صادرة الثلاثاء، بينها جريدة “موانا سبوتي”، فإن الأمين العام لِنقابة المعلّمين نفى التهم الموجّهة إليه، وأكّد أن سفرية جزر الرأس الأخضر موّلها من ميزانيته الخاصة. وأضافت أن مسؤولا آخر في الهيئة ذاتها يشغل منصب أمين الصندوق، سيمثل بِدوره أمام العدالة هذا الأربعاء، بعد أن وُجّهت إليه التهم نفسها.

ووفقا للصحافة التنزانية، فإن الشكوك تحوم أيضا حول فساد اتحاد الكرة المحلّي، الذي اصطحب معه عدّة مسؤولين للرابطات في سفرية جزر الرأس الأخضر.

للإشارة، فإن متوسط دخل الفرد التنزاني لا يتجاوز مليون سنتيم شهريا، في حين تبلغ نفقات تذاكر الطائرة من تنزانيا (أقصى شرق إفريقيا) إلى جزر الرأس الأخضر (أقصى غرب القارة السّمراء) نحو 21 مليون سنتيم.

وعلى غرار تنزانيا، كانت الصحافة الأوغندية قد أشارت في الأيّام القليلة الماضية، إلى أن اتحاد الكرة المحلّي اصطحب معه في سفريته إلى الجزائر خليطا من “الشيّاتين” و”المغامرين” و…