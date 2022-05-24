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رياضة

عن مباراة الجزائر والباراغواي

علي بهلولي
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عن مباراة الجزائر والباراغواي
الأرشيف
منتخب الباراغواي

تُردّد بعض الأوساط في الجزائر خبر إقامة مباراة ودّية في جوان المقبل، بين “محاربي الصّحراء” ومنتخب الباراغواي.

وقبل هذه المواجهة “المُفترضة”، يلعب رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ضد الزائر الأوغندي والمضيف التنزاني، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل. لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتضاربت الأنباء بِشأن مكان إجراء مباراة الجزائر والباراغواي، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، أو ميدان “5 جويلية 1962” بِالعاصمة، أو خارج الوطن بِفرنسا.

ولكن اتحاد الباراغواي لكرة القدم أصدر، الثلاثاء، بيانا. جاء فيه أن منتخب بلاده سيلعب مقابلتَين ودّيتَين: أمام اليابان في الـ 2 من جوان المقبل، وضد كوريا الجنوبية في الـ 10 من الشهر ذاته. مع إقامتهما بِملعبَي البلدَين الآسيويَين المذكورَين.

واستعدادا لِخوض مواجهتَي اليابان وكوريا الجنوبية، وجّه الناخب الوطني الباراغواياني غييرمو باروس الدّعوة إلى 20 لاعبا.

ولم يذكر اتحاد الكرة الباراغواياني في بيانه مباراة المنتخب الجزائري، عِلما أن هذا الفريق اللاتيني لم يتأهّل بِدوره لِمونديال 2022.

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