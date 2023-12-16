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رياضة

عن مقرّ تربّص “الخضر”

علي بهلولي
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عن مقرّ تربّص “الخضر”
ح.م
منشأة سياحية بِالعاصمة الطوغولية لومي.

استقرّ النّاخب الوطني جمال بلماضي على مدينة لومي عاصمة الطوغو، مكانا لِتربّص “الخضر” في العشر الأوائل من جانفي المقبل.

ويسبق هذا المعسكر الإعدادي نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وقبل ذلك، روّج بعضهم لِأسماء بلدان أخرى مقرّا لِتحضيرات زملاء القائد والجناح رياض محرز، على غرار غينيا الإستوائية وغانا وغينيا بيساو وجنوب إفريقيا. قبل أن يضبط بلماضي بِالتنسيق مع رئيس “الفاف” وليد سعدي الطوغو مسرحا لِتربّص “مُحاربي الصّحراء”.

أوّلا، الطوغو بلد يقع في غرب إفريقيا، ومُجاور لِكوت ديفوار مُستضيفه البطولة القارّية (تفصل البلدَين غانا).

وتُشبه العاصمة الطوغولية لومي مدينة بواكي الإيفوارية من ناحية الظروف المناخية إلى حدّ كبير، حيث تتراوح درجة الحرارة في كلا المدينتَين شهر جانفي المقبل، ما بين 28 و32. عِلما أن رجال بلماضي يخوضون المقابلات الثلاث لِدور دور المجموعات أمام أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، بِمدينة بواكي.

فقط تختلف لومي عن بواكي، في كون العاصمة الطوغولية تطلّ على المحيط الأطلسي، والمدينة الإيفوارية تقع في منطقة داخلية.

وتملك “الفاف” مُعطيات عن العاصمة لومي، حيث سبق للمنتخب الوطني منذ 5 سنوات خلت اللّعب هناك أمام الطوغو، والفوز بـ (1-4).

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