عن وقائع الإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب.. 3 سنوات حبسا للوزير الطيب لوح

خفّض مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء من عقوبة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذة وسنة موقوفة النفاذ مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.

وقد مثل لوح، الاثنين أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاض التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و 36 و 37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس في 7 أكتوبر الجاري، توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح ، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 300.000.000 دينار جزائري.