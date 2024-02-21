“عهد بلماضي انتهى.. ولن يكون أول ولا آخر مدرب يتم تغييره”

مساعد خليلوزيتش السابق.. نور الدين قريشي يؤكد:

اعتبر الدولي الجزائري السابق، نور الدين قريشي، أن جمال بلماضي مدرب مثله مثل بقية المدربين السابقين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني، مشيرا أن عهده مع “الخضر” انتهى.

وقال مساعد المدرب وحيد خليلوزيتش السابق إن “المدرب جمال بلماضي يتم الحكم على عمله من خلال النتائج كغيره من المدربين، ولن يكون أول ولا آخر مدرب يتم تغييره في عالم كرة القدم”.

وأكد قريشي في حوار خص به الزملاء في يومية “كومبيتسيون” الرياضية الناطقة بالفرنسية أنه كان من بين المدافعين دائمًا عن المدرب جمال بلماضي، “لقد دافعت دائمًا عن جمال بلماضي؛ بعدما أوصلنا إلى سقف أفريقيا بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2019” مضيفا: “يتم الحكم على المدرب من خلال النتائج التي يسجلها مع فريقه، وهو الأمر الذي يجعلني أتفهم رغبة المسؤولين في الاتحاد الجزائري في إحداث التغيير على مستوى الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وهذا الأمر يعتبر جزء من حياة المدرب، وبلماضي لن يكون الأول ولا الأخير الذي يلقى هذا المصير”.

وحول رأيه في المدرب البرتغالي بيسيرو والمدرب السويسري بيتكوفيتش اللذين يتم تداول اسميهما لخلافة بلماضي في المنتخب الوطني، قال نور الدين قريشي: “صراحة لا أعرفهما جيدًا، لذلك لا أستطيع أن أصدر حكمًا دقيقًا على بيسيرو أو بيتكوفيتش”.

من ناحية أخرى أكد قريشي على ضرورة اختيار المدرب المناسب للمنتخب الوطني، قائلا: “يجب على الاتحاد الجزائري ألّا يتخذ اختيارًا خاطئًا على الإطلاق”.

في السياق ذاته، أجمعت عديد التقارير الإعلامية أن المدرب السابق لنادي بوردو الفرنسي، فلاديمير بيتكوفيتش بات الاسم الأقرب للإشراف على “محاربي الصحراء”، فيما كشف “كوورة سبور” أن المدرب السويسري حصل على تأشيرة دخول الأراضي الجزائرية، وسيحل في الساعات القليلة المقبلة بالعاصمة، لترسيم اتفاقه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن صاحب الأصول البوسنية، وافق على كافة الأهداف المدرجة في العقد الذي اقترحه عليه الاتحاد الجزائري، وعلى رأسها الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نيجيرية، بأن المدرب جوزيه بيسيرو، لن يدرب المنتخب الجزائري وقرر مواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية لنسور نيجيريا.

وبحسب ذات المصدر، فإن شخصيات رفيعة المستوى في نيجيريا أقنعت المدرب البرتغالي بالبقاء على رأس العارضة الفنية لمنتخب نيجيريا.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيخوض شهر مارس الداخل دورة دولية ودية ستحتضنها الجزائر بمشاركة منتخبات جنوب أفريقيا وبوليفيا وأندورا.