عوار اقترب من هذا النادي

بقيت تفاصيل بسيطة ويُغيّر اللاعب الجزائري المغترب حسام عوار وجهته، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط متوسّط الميدان عوار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وتوصّل عوار إلى اتّفاق مع إدارة نادي روما، يقضي بِتمثيل ألوان الفريق الإيطالي بداية من شهر جانفي الحالي.

ووفقا للإعلام الإيطالي مساء الإثنين، فإن قرار إبرام صفقة الانتقال بات وشيكا.

ومعلوم أن فريق روما يُدربه التقني البرتغالي جوزي مورينيو، ويتموقع في الرّتبة السابعة بعد مرور 15 جولة من عمر البطولة الإيطالية. كما يُواجه نادي سالسبورغ النمساوي في فيفري المقبل، بِرسم الدور ثمن النهائي لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وعلى مستوى المنتخبات، يتردّد في ساحة “الخضر” أن حسام عوار أعطى موافقته بِاللّعب تحت إمرة التقني جمال بلماضي، في انتظار تجسيد هذا الأمر.