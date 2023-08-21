عوار بمردود مقنع في أول مباراة رسمية مع روما

قدم الدولي الجزائري حسام عوار مردودا في المستوى، في أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد روما.

وشارك عوار أساسيا في مواجهة ساليرنيتانا، التي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتبرز إحصائيات الموقع المتخصص “سوفاسكور” تألق عوار في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد، حيث تحصل على تنقيط 7.1.

حسام عوار🇩🇿 في أول مباراة رسمية له بقميص نادي روما🇮🇹 ضد ساليرنتانا 34 تمريرة ناجحة-> 77% نسبة النجاح 🏒

الاكثر صناعة للفرص (3) 🔑

الاكثر نجاح في العرضيات (3) ↩️

الاكثر تدخلا على الكرة (3) ❌️

6 ربح للالتحام من 10 ⚔️

7,1 تقييم سوفاسكور 📈 pic.twitter.com/ZR0q7FF1hr — SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 20, 2023

ونجح الدولي الجزائري في تقديم 34 تمريرة، بنسبة نجاح 77 بالمائة، كما كان الأكثر صناعة للفرص المفتاحية بثلاثة فرص.

كما كان عوار اللاعب الأكثر نجاحا في العرضيات، وبالنسبة للالتحام فقد 6 من أصل 10.

وقال عوار لقناة روما التلفزيونية بعد اللقاء: “لعبنا مباراة جيدة، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز..إنه نوع مختلف من كرة القدم بالنسبة لي. أسعى إلى التطور والتحسن مع الفريق”.