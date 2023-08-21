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رياضة

عوار بمردود مقنع في أول مباراة رسمية مع روما

عمر سلامي
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عوار بمردود مقنع في أول مباراة رسمية مع روما
ح.م
حسام عوار

قدم الدولي الجزائري حسام عوار مردودا في المستوى، في أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد روما.

وشارك عوار أساسيا في مواجهة ساليرنيتانا، التي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتبرز إحصائيات الموقع المتخصص “سوفاسكور” تألق عوار في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد، حيث تحصل على تنقيط 7.1.

ونجح الدولي الجزائري في تقديم 34 تمريرة، بنسبة نجاح 77 بالمائة، كما كان الأكثر صناعة للفرص المفتاحية بثلاثة فرص.

كما كان عوار اللاعب الأكثر نجاحا في العرضيات، وبالنسبة للالتحام فقد 6 من أصل 10.

وقال عوار لقناة روما التلفزيونية بعد اللقاء: “لعبنا مباراة جيدة، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز..إنه نوع مختلف من كرة القدم بالنسبة لي. أسعى إلى التطور والتحسن مع الفريق”.

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