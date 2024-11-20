عوار جاهز للمشاركة في مباراة “الفتح”

أكدت تقارير إعلامية تعافي الدولي الجزائري حسام عوار من الإصابة، ليصبح جاهزا للمشاركة في لقاء ناديه الاتحاد السعودي أمام الفتح.

وغاب عوار خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية إلى أن عوار بات جاهزا للمشاركة بعدما كان قد أنهى البرنامج التأهيلي البدني الذي خضع له الفترة الماضية.

كما تدرب عوار مع المجموعة بصفة عادية، وهو ما يؤكد جاهزيته للقاء الفتح، الذي يدخل في إطار الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى عكس عوار، سيتواصل غياب كريم بن زيمة بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ.

ويتدرب قائد الاتحاد على انفراد وفق برنامج بدني أعده الطاقم الطبي للنادي.