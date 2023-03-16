عوار: “علاقتي بالجزائر قوية وأشكر رئيس الفاف وبلماضي على منحي الفرصة”

قال الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني حسام عوار، إنه تربطه بالجزائر علاقة قوية، كما تقدم بالشكر لرئيس الفاف وبلماضي، على منحه فرصة حمل الألوان الوطنية.

وعاد عوار إلى الاتصالات الأولى مع “الفاف”: “تلقيت اتصالا من رئيس الفاف خلال الصيف الماضي، أثناء قضاء عطلتي بالجزائر، من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني”.

وأضاف الوافد الجديد لبيت “الخضر” في حوار لقناة “الفاف” على “اليوتوب”: “دعوتي للانضمام للمنتخب كانت بمثابة فرصة ثانية لا يجب تضييعها”.

وتابع: “علاقتي بالجزائر قوية، وتعودت على القدوم إلى هنا رفقة والدتي “.

وعن أهدافه الشخصية بعد التحاقه بالمنتخب، قال لاعب ليون: “أهدافي الشخصية تبدأ بالإندماج في المجموعة في أسرع وقت، لأنني أعلم أنها مجموعة قوية بمدرب كبير، وسأسعى لتقديم كل ما لدي للمنتخب، وتقديم ما يساهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في التتويج بالألقاب”.

وتقدم عوار في الأخير بالشكر، لرئيس “الفاف” وبلماضي: “أشكر رئيس الإتحادية والناخب الوطني على منحي فرصة تمثيل المنتخب الجزائري، أنا أدرك جيدا الهدف من وجودي هنا، وما يجب تقديمه، وأنا متفائل بمشوار المنتخب مستقبلا”.

كما أعلن حسام عوار انضمامه رسميا إلى المنتخب الجزائري، حيث نشر على “انستغرام”، صورة له بألوان “الخضر”، وكتب “تحيا الجزائر”