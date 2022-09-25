عوار في طريقه لمزاملة محرز في مانشستر سيتي

بلماضي ينتظره مع "الخضر" خلال التربص المقبل

يتجه النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، حسام عوار، إلى الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الانجليزي الموسم المقبل، حسب ما أوردته صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الانجليزية، ما يضعه في رواق جيّد لمزاملة رياض محرز في النادي السمّاوي، ولو أن ذلك قد يتحقق أبكر من المتوقع في حال ترسيم نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي لانضمامه إلى المنتخب الوطني خلال تربص شهر نوفمبر المقبل.

ويعيش عوار فترة عصيبة مع نادي أولمبيك ليون منذ بداية الموسم الجاري بسبب وضعيته التعاقدية، حيث رفض اللاعب صاحب الأصول الجزائرية كل عروض التمديد التي اقترحتها عليه إدارة جون ميشال أولاس، كما لم يقتنع بالعروض التي وصلته هذا الصيف للرحيل، ما أجبره على البقاء مع ليون مع تبقي عام واحد فقط في عقده، ما يعني رحيله مجانا هذا الصيف، وهو الذي يقلق إدارة أولمبيك ليون، التي قرّرت تسليط عقوبات فنية عليه بإخراجه من حسابات المدرب الهولندي، بيتر بوش، الذي لم يشركه إلا في 30 دقيقة فقط منذ بداية الدوري الفرنسي (8 جولات كاملة).

وأكدت الصحيفة الإنجليزية بأن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، من أكبر المعجبين بحسام عوار ولا يزال يريده ضمن صفوف الفريق، ولم تستبعد أن تقوم إدارة السيتي بهذه الخطوة الصيف المقبل، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية مع احتمال رحيل بعض نجوم السيتي في خط الوسط، وفي مقدمتهم الثنائي، إلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا، ولو أن المنافسة ستكون شرسة على خدمات اللاعب المرشح للالتحاق بصفوف “الخضر” قريبا، في ظل اهتمام أندية أخرى بخدماته وفي مقدمتها نادي بيتيس إشبيلية الإسبانية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر “الشروق” أن وضعية حسام عوار مع المنتخب الوطني تشبه إلى حد كبير وضعية ياسين عدلي، مشيرة إلى نجم أولمبيك ليون الفرنسي تأخر في تغيير جنسيته الكروية وتسوية وضعيته من الناحية القانونية، بسبب المشاكل التي عاشها مع ليون هذا الصيف، قبل أن تضيف بأنه سيكون جاهزا للانضمام إلى كتيبة جمال بلماضي ابتداء من تربص شهر نوفمبر المقبل، الذي سيعرف إجراء “الخضر” لمباراتين وديتين عالميتين ستكون أمام منتخبين أوروبيين بنسبة كبيرة جدّا.