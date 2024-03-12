عوار.. هدف و90 دقيقة والكثير من الأمل

في انتظار مباراة الخميس أمام برايتن

اللاعب الذي مازال مناصرو “الخضر”، ينتظرون عودته، إلى الفورمة التي ضاعت منه في السنوات الأخيرة، ويحتاجونه كثيرا، هو حسام عوار، حتى كدنا نيأس من عودته، ولكن مباراة سهرة الأحد في فلورنسا الإيطالية أمام فيورنتينا، أعادت بصيص من الأمل في إمكانية أن يعود حسام عوار، ويطمئن بيتكوفيتش وأنصار الخضر في رحلة تصفيات كأس العالم.

فلأول مرة منذ بداية الموسم الكروي، لعب حسام عوار كل أطوار المباراة، وكان في فور محترمة، وأكثر من ذلك، فقد سجل هدفا من ضربة رأسية، وهو ما أبهجه وبعث بصيصا من الأمل في نفوس مناصري المنتخب الوطني، وقد يتم توظيفه سهرة الخميس في إنجلترا في إياب الدور ثمن النهائي من أوربا ليغ، حيث سيواجه روما فريق برايتن بعد الرباعية النظيفة التي صفع بها روما منافسه الإنجليزي في الألمبيكو، وستكون فرصة سانحة لحسام عوار ليبرهن عن إمكانياته، ويعلن عن عودته إلى المستوى الذي كان عليه في زمن كورونا عندما قاد ليون إلى الدور نصف النهائي، من رابطة أبطال أوربا ولم يسقط إلا بصعوبة أمام حامل اللقب بيارن ميونيخ، وكان حينها حسام عوار قائد تلك الملحمة الفرنسية باقتدار.

يحتل روما حاليا المركز الخامس، وهو بعيد عن صاحب المركز الرابع، المرشح لرابطة الأبطال بولونيا بفارق ثلاث نقاط، وأمام روما مباريات حاسمة عليه الفوز فيها لتحسين ترتيبه ودخول دائرة الرباعي، خلال الأسابيع القادمة أمام ساسولو وليتشي ولازيو وأودينيسي، وقد يكون حينها حسام عوار بيدقا من بيادق اللعبة الرومانية، وحينها يمكن القول بأن حسام عوار فتى الوسط قد عاد، ومنح بيتكوفيتش حلا هاما في وسط الميدان يغنيه عن التفكير كثيرا في وجود شعيبي وبوداوي وبن ناصر وزروقي وبن طالب وجميعهم من الشباب الذين يمكن الاستعانة بهم لسنوات طويلة.

بهدفه أمام فيورونتينا رفع حسام عوار رقم تهديفه إلى ثلاثة، وبالتسعين دقيقة التي لعبها أمام فيورونتينا رفع دقائقه إلى 537، ومن المفروض أن يكون القادم أحسن مع نادي له مهمة التواجد مع رباعي المقدمة، في الكالشيو ومهمة أخرى هي اللعب من أجل لقب أوربا ليغ بعد أن بلغ الموسم الماضي المباراة النهائية في زمن مورينيو، ولكنه خسرها أمام إشبيليا الإسباني.

يأمل أنصار الخضر في ألا يحرم المدرب الإيطالي ديروسي حسام عوار من فرصة العودة، فالمباراة القادمة أمام برايتن يمكن القول بأنها محسومة، ولعب حسام عوار مباراة الخميس خاصة كأساسي، قد تعلن عودته القوية، فلا يوجد حاليا في الخضر من يمكنه شغل مكان سفيان فيغولي الذي بلغ من العمر 34 سنة وثلاثة أشهر وقد لا يعود للخضر، غير حسام عوار، حيث تتشابه طريقه لعبهما، كما أن سفيان فيغولي أيضا مرّ بفترة فراغ طويلة جدا في سنته الأخيرة مع فالونسيا الإسباني وفي الموسم الذي قضاه مع ويست هام الإنجليزي، ولكنه في كان 2019 في مصر وقبلها في مونديال البرازيل 2014 كان النجم الأول في المنتخب الوطني والمحرك الحقيقي للتشكيلة.